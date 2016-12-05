Индийский ракетный фрегат «Бетва» перевернулся в доке, есть жертвы

Индийский ракетный фрегат «Бетва» (INS Betwa) перевернулся при выводе из сухого дока в Мумбаи, два человека погибли, пострадали, по разным данным, 14 или 15 человек, передал ресурс Huffington Post India. При заполнении водой дока, в котором ремонтировался фрегат, он перевернулся и лег на левый борт. Это крупнейший инцидент такого рода в истории ВМФ Индии, передает ресурс.

Ракетные фрегаты типа «Брахмапутра», к которому принадлежит и введенный в строй в 2004 г. «Бетва», - крупные (водоизмещение 3850 т) корабли индийской постройки. В составе ракетного вооружения - 16 российских противокорабельных ракет Х-35.

В августе 2013 г. на базе ВМФ Индии в Мумбаи произошли взрывы и пожар дизельной подводной лодки «Синдуракшак» российской постройки проекта 877 ЭКМ. Погибли 18 членов экипажа. Причиной пожара был назван человеческий фактор, усугубленный хроническим переутомлением команды.