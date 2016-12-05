Путин мечтает попутешествовать после завершения политической карьеры

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что в перспективе успешно завершит свою карьеру и мечтает попутешествовать. Об этом российский лидер рассказал в Челябинске в беседе с работниками ООО «Этерно».

Один из молодых работников завода поделился с президентом своей мечтой: «Я планирую в ближайшие пять лет построить успешную карьеру на нашем предприятии».

Он поинтересовался у Путина, какая мечта есть у него. «Я хочу успешно завершить свою карьеру», - ответил президент.

На вопрос, есть ли что-то, чего российский лидер никогда не делает, или хобби, которым он хотел бы заняться, он признался, что «очень любит путешествовать».

«Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил. Мне хотелось бы, конечно, по-другому путешествовать, посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности», - поделился своими планами президент.