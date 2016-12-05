Премьер Франции будет участвовать в выборах президента

Французский премьер Манюэль Вальс выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента страны, сообщает в понедельник французская газета Le Figaro.

«Здесь, в Эври - моем родном городе, городе мой семьи, моих детей. В городе моего сердца, где говорят всегда напрямую, - я выдвигаю кандидатуру на пост президента республики», - сказал он, выступая перед жителями города.

«Для меня пришло время идти дальше. Я оставлю полномочия завтра (во вторник), поскольку я хотел бы предложить французам свой путь», - отметил французский премьер.