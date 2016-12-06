Путин встретится с членами СПЧ в ближайшие дни – РБК

Беседа первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко с президиумом Совета по правам человека (СПЧ) 5 декабря предваряла встречу правозащитников с главой государства, которая должна состояться в ближайшие дни. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Совета Михаила Федотов.

Встреча Кириенко с членами СПЧ длилась четыре часа и закончилась в полночь. За это время правозащитники, в частности, обсудили темы к предстоящей встрече с президентом. Примерно час ушел на вопрос о некорректном включении НКО в реестр иностранных агентов, рассказал зампред СПЧ Евгений Бобров. «По итогам обсуждения мы пришли к выводу, что надо изучить практику применения данного закона, и тогда станет понятно, что именно надо менять», - сказал Федотов. Кириенко, по его словам, согласился с тем, что вопрос о возможной корректировке закона требует проработки.

Источник в Кремле заявил, что корректировка практики правоприменения закона возможна. Например, не должно возникать ситуаций, когда, экологическая организация пишет письмо губернатору с просьбой создать заказник, и это признается «политической деятельностью», а НКО оказывается реестре иноагентов. «Кириенко сказал, что невозможно отменить закон, но можно так усовершенствовать, что он не будет бить по тем организациям, кто не является агентом», — подтвердил член СПЧ Андрей Бабушкин. Незаконно включенные в реестр организации можно вывести из списка, пересказывает он позицию Кириенко. Правозащитники указали на признание иноагентами Левада-Центра и «Мемориала», рассказал Бобров. Кириенко в ответ на это признал, что случаи некорректной правоприменительной практики существуют.

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На встрече с Кириенко также обсуждались вопросы не включения в Общественную наблюдательную комиссию ряда правозащитников, жалобах на пытки заключенного оппозиционера Ильдара Дадина, говорили об экологии и нарушении прав граждан на Кавказе. Речь шла и миграционной политике, в частности, возможности объявления «иммиграционной амнистии в отношении тех людей, которые родились в СССР, давно живут в России, но не могут получить гражданство». Правозащитники, по словам Федотова, «предложили предоставить им хотя бы вид на жительство». Кириенко отметил, что Владимир Путин «обязательно должен ознакомиться с этой проблемой».