Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности

Президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. Соответствующий указ и текст доктрины опубликованы 6 декабря на официальном портале правовой информации. Прежняя доктрина, утвержденная президентом в сентябре 2000 г., признана утратившей силу.

Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности государства в информационной сфере.

Правовую основу доктрины составляет российская Конституция, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры России, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы президента и нормативные акты правительства, говорится в документе.

Среди национальных интересов России в информационной сфере первым пунктом указаны обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических институтов, механизм взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа России.