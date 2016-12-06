Правительство установило квоты на иностранных работников

Правительство России установило квоты на 2017 г. о привлечении иностранных работников. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Потребность в привлечении в 2017 году иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, составляет 177043 человека», — говорится в сообщении. Это составляет 82,7% от потребности, которая была определена на 2016 г., отметили в правительстве.

«Распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу: 94,8% потребности составляют квалифицированные иностранные работники», - говорится в справке к постановлению.

Как отмечается на сайте правительства, принятые решения позволят удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных иностранных работников, реализовать инвестиционные проекты, включая подготовку и проведение в России Кубка конфедераций по футболу FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.