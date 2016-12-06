Суд отказал защите Навального в отводе судьи по делу «Кировлеса»

Ленинский суд Кирова отказал защите Алексея Навального и Петра Офицерова в отводе судьи Алексея Втюрина, передал корреспондент «Интерфакса». Заявление об отводе было подано накануне адвокатом Навального Вадимом Кобзевым.

«Основания для отвода судьи отсутствуют», – пояснил решение суда сам судья Втюрин.

Втюрин занял обвинительную позицию по делу и может испытывать на себе давление со стороны зампредседателя Ленинского райсуда Кирова Сергея Блинова, который ранее вынес приговор по этому делу, считает Навальный и его адвокаты. Они просили назначить заседание на другую дату, но суд не внял просьбе, после чего Навальный сообщил, что не явится на заседание во вторник, так как его адвокаты будут заняты в других процессах.

Согласно заявлению, которое зачитал судья, защитники просят согласовывать график судебных заседаний, чтобы они могли на них присутствовать. Он добавил, что все эти документы были переданы в канцелярию суда вечером в понедельник. Суд приобщил их к материалам уголовного дела, затем суд объявил перерыв на час.

Накануне суд отказался прекратить дело «Кировлеса» и направить его в прокуратуру. Адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления. По ее словам, уголовное преследование Навального необходимо властям, чтобы препятствовать его общественно-политической деятельности и лишить его избирательных прав. Судья не удовлетворил это ходатайство.

16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Это решение было принято после того, как ЕСПЧ в феврале удовлетворил их жалобу. Навальный позже говорил «Ведомостям», что теперь ему ничто не мешает участвовать в выборах, поскольку два других его приговора (по делу «Ив Роше» и за клевету на муниципального депутата Алексея Лисовенко) вынесены по нетяжким статьям УК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя заявление Навального о том, что власти посредством судебных процессов намерены лишить его права принимать участие в выборах, заявил: «Люди, пораженные в правах, по нашему законодательству, действительно, не могут участвовать в президентских выборах».