За сутки на Москву выпало 20% месячной нормы осадков

За неполные сутки в Москве выпало до 11 мм осадков, это около 20% от месячной нормы декабря. Об этом «Интерфаксу», ссылаясь на предварительные данные, сообщил сотрудник столичного метеобюро. По оценке синоптиков, самый сильный снегопад прошел в Тушине.

В понедельник вечером и ночью около двух десятков самолетов не смогли приземлиться в «Домодедово», сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах. «Вечером и ночью на юге Москвы и ближнего Подмосковья наблюдался ливневый снег при сильном боковом ветре. При этом, даже несмотря на расчищенный аэродром, порядка двух десятков рейсов не смогли совершить посадку в "Домодедово" и вынуждены были уйти на запасные аэродромы», – сказал он. Половину рейсов приняли «Внуково» и «Шереметьево», остальные отправились в Нижний Новгород, Белгород, Казань и Череповец. К утру все самолеты вернулись в «Домодедово», добавил собеседник агентства.

Судя по данным портала «Яндекс.Расписание» на утро вторника, в аэропортах столичного авиаузла отменены или задержаны 70 рейсов, передает «Интерфакс». В «Шереметьево» 31 рейс отменен, еще 14 задержаны, в «Домодедово» 8 рейсов отменены, 17 задержаны, во «Внуково» и «Жуковский», по информации портала, задержанных и отмененных рейсов нет.

Во вторник в столичном регионе утром было ясно. В течение дня синоптики ожидают небольшой снег, метель, порывистый ветер до 15–20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 7 градусов, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро. МЧС Москвы предупредило, что к вечеру ожидается резкое похолодание на 10 градусов и более. Это сообщает агентство «Москва». В связи с этим управление предупреждает о гололедице на дорогах и рекомендует пешеходам и автомобилистам быть осторожными.