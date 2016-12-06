«Роснефть» стала единственным спонсором декабрьского конгресса «Инопрактики» Катерины Тихоновой

«Роснефть» стала единственным спонсором конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организованного МГУ и фондом «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, сообщает «Дождь». Ежегодный конгресс пройдет в 2016 г. 7 декабря. Его бюджет в этом году был увеличен, рассказали телеканалу в «Иннопрактике». Еще одним отличием от предыдущих конгрессов станет участие в программе чиновников правительства: ожидается выступление первого вице-премьера Игоря Шувалова, который является куратором в правительстве строительства долины МГУ, также организаторы ждут вице-премьера Аркадия Дворковича и помощника президента Андрея Белоусова.

Под брендом «Иннопрактика» созданный в структуре МГУ Центр национального интеллектуального резерва и некоммерческий фонд «Национальное интеллектуальное развитие» занимаются вовлечением молодых ученых в индустрию. Как объясняла «Интерфаксу» руководитель проекта Катерина Тихонова, «Иннопрактика» ищет спонсоров и работодателей для студентов и молодых ученых, чьи исследования и разработки имеют прикладное применение. РБК сообщал, что фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР) участвует в разработке проекта по расширению МГУ на территории более чем в 240 га между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом. Проект оценивается как минимум в $1,7 млрд и предполагает возведение к концу 2018 г. как учебных корпусов и общежитий, так и 550 000 кв. м жилья.

Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» проводится в третий раз. Как и ранее, в мероприятии в 2016 г. будут участвовать гендиректор «Сибура» Дмитрий Конов, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, помощник президента Андрей Фурсенко. Дюков и Конов входят в попечительский совет «Иннопрактики», напоминает «Дождь».

Спонсор мероприятия был отобран по итогам тендера. Других спонсоров, кроме «Роснефти», в этом году у мероприятия нет, уточнили в «Иннопрактике». В 2014 г. генеральным партнером конгресса был «Росатом», в 2015 г. мероприятие спонсировали «Росатом», РВК и «Новатэк», напоминает «Дождь». Участие в этом году в качестве титульного партнера «Роснефти» исключает возможность спонсорства другими компаниями, рассказал представитель «Иннопрактики». Представители «Росатома» в этом году поучаствуют в конгрессе в качестве экспертов. Сколько «Роснефть» потратит на конгресс, фонд и представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не раскрывают.