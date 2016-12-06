Прокурор просит принудительно доставлять Навального в суд по делу «Кировлеса»

Прокурор просит принудительно приводить Алексея Навального для участия в процессе по делу «Кировлеса», передает корреспондент «Интерфакса».

Навальный и его адвокаты не явились на процесс, так как его защита занята в других заседаниях. Они просили назначить заседание на другую дату, но суд не внял просьбе, после чего Навальный сообщил, что не явится на заседание во вторник, так как его адвокаты будут заняты в других процессах. На сегодняшнее заседание явился только Офицеров.

Президиум Верховного суда 16 ноября отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу, указав на нарушение законодательства при рассмотрении этого дела.