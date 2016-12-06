Песков: Поездки Путина на заводы – не предвыборная кампания

Участившиеся поездки Владимира Путина на промышленные предприятия нельзя считать началом предвыборной кампании, сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Господин Путин как раз и отличается тем, что на ежедневной основе занимается тем, чем занимаются политики-популисты в предвыборный период, – отметил Песков. – Это выгодное отличие президента Путина. Президент держит руку на пульсе жизни регионов, экономической составляющей, чем живут предприятия. Именно в этом контексте надо воспринимать посещения предприятий».

Накануне Путин посетил завод «Этерно» в Челябинске (СП ЧТПЗ и «Роснано») и принял участие в церемонии запуска производства разрезного тройника для трубопроводов. 12 ноября Путин в Ярославле встретился с сотрудниками завода «Автодизель» и затем провел совещание по инвестициям.