Дума отложила рассмотрение поправок о платном въезде в центры городов – «Интерфакс»

Совет Госдумы 6 декабря решил отложить рассмотрение законопроекта о платном въезде в отдельные районы городов. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, совет попросил полпреда правительства в нижней палате Александра Синенко организовать встречу представителей Минтранса с думскими фракциями. Ранее предполагалось, что депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении уже 7 декабря. Думский комитет по транспорту, однако, попросил перенести это чтение, сообщает «Интерфакс». Его поддержали и другие комитеты.

Законопроект о платном въезде правительство внесло в Госдуму 16 апреля 2016 г., напоминает агентство. Его нормы, в частности, допускают введение безальтернативного платного въезда в центры городов, организацию платных парковок во дворах жилых домов, право устанавливать свободные тарифы за движение по участкам автомобильных дорог или запрещать по ним движение.

Против законопроекта уже высказывались некоторые депутаты. Так, Ярослав Нилов от ЛДПР заявлял, что инициатива «создаст поле для злоупотреблений на уровне региональных властей, снизит конкурентоспособность промышленных предприятий из-за роста логистических издержек и может привести к фактической изоляции некоторых субъектов государства, разрыву единого транспортного пространства, обусловленному недостаточной протяженностью и связностью дорожной сети» (цитата «Интерфакса»).