Минкомсвязи готово привести законы в соответствие с новой информационной доктриной

При необходимости Министерство коммуникаций и связи адаптирует российское законодательство к утвержденной доктрине, заявил руководитель ведомства Николай Никифоров. «Надо будет посмотреть конкретный план реализации. Когда выходит такой документ, всегда есть поручение правительству. Правительство по профилю деятельности министерств сейчас раздаст задания, и мы в достаточно короткие сроки будем смотреть, что и как нужно актуализировать. Где-то законы будем править, где-то постановления новые издавать», - цитирует министра ТАСС. По его словам, на актуализацию уходит обычно около полугода. «Если потребуются поправки законов - в весеннюю сессию они произойдут, скорее всего», - добавил он. В частности, он допускает дополнительные поправки в законопроект по критической инфраструктуре.

Президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. Соответствующий указ и текст доктрины опубликованы 6 декабря на официальном портале правовой информации. Прежняя доктрина, утвержденная президентом в сентябре 2000 г., признана утратившей силу. Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности государства в информационной сфере. Среди национальных интересов России в информационной сфере первым пунктом указаны обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических институтов, механизм взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа России.

Затем в ней говорится о необходимости ликвидировать зависимость от зарубежных информационных технологий, защитить суверенитет России в информационном пространстве и развивать национальную систему управления российским сегментом интернета. Доктрина диктует необходимость защищаться от хакерских атак и беречь молодежь от информационного воздействия извне, которое оказывается «в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей».