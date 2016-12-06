Путин: Россия намерена соблюдать все свои международно-правовые обязательства

Россия намерена соблюдать все свои международно-правовые обязательства, заявил президент Владимир Путин на Съезде судей 6 декабря. Он сказал это в контексте применения Конституции страны. «Мы в начале 2000-х годов, и многие это помнят, предпринимали большие попытки, серьезные попытки - это была большая работа по единообразному пониманию и применению норм Конституции на всей территории России, - цитирует президента "Интерфакс". - И, конечно, не для того, чтобы эта Конституция подвергалась эрозии с какой-то другой стороны».

В июле 2015 г. КС решил, что только он вправе судить, как именно следует – если вообще следует – исполнять решения ЕСПЧ. Делать это суд готов по запросу президента или правительства, а решения КС имеют силу закона. Поводом для этого решения стало обращение 92 депутатов Госдумы: они добивались отказа от выплаты компенсации в 1,9 млрд евро, которую ЕСПЧ присудил России по иску акционеров ЮКОСа. Закон, дающий Конституционному суду право оценивать, возможно ли исполнение в России решений ЕСПЧ, президент Владимир Путин подписал 15 декабря 2015 г. Тем самым он окончательно закрепил переход от продекларированного в Конституции примата международного права к диктатуре суверенного закона.

Также выступивший на съезде 6 декабря председатель Конституционного суда Валерий Зорькин отметил, что КС занимается не решением вопроса о том, как отказаться от выполнения решений ЕСПЧ, а пытается найти пути их реализации. При этом он признал, что «бывают случаи в практике Европейского суда, когда возникает вопрос, можно ли исполнить постановление ЕСПЧ, так как при реализации постановлений Страсбургского суда необходимо учитывать требования национального законодательства» (цитата «Интерфакса»). Он напомнил, что российская судебная система и Россия в целом всегда руководствовалась принципами международного права. «И будет, очевидно, руководствоваться. По крайней мере, я в этом твердо уверен - насчет Конституционного суда», - сказал Зорькин.