Порошенко насчитал более 10 000 погибших в конфликте в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе военной операции на востоке страны погибли более 2500 украинских военнослужащих и 7500 гражданских лиц. Об этом он сообщил во вторник, 6 декабря, на церемонии награждения по случаю дня вооруженных сил Украины, передает «Интерфакс».

По словам украинского лидера, основной задачей вооруженных сил Украины на следующий год является дальнейшее повышение боевых способностей и обеспечение готовности войск к выполнению задач по защите страны.

Между тем начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью парламентскому изданию «Голос Украины» заявил, что с начала проведения операции погибли 3064 человека «от всех силовых структур», из которых 2636 - военнослужащие вооруженных сил Украины, причем «из этого числа 2148 - это боевые потери». Ранения получили 10 753 силовика, из них 8897 - военные.

По сведениям ООН на сентябрь текущего года, в общей сложности во время конфликта на востоке Украины погибли 9640 человек, включая мирных жителей, более 22 000 были ранены.