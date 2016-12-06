Более 70 бывших депутатов Госдумы пока не освободили служебные квартиры

Более 70 депутатов не освободили служебные квартиры в положенный срок, сообщила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

«Если 5 декабря число депутатов шестого созыва, не освободивших служебное жилье, было 86 человек, то сегодня речь идет о 73», - сказала она. Савастьянова уточнила, что из-за переноса думских выборов на сентябрь тем парламентариям, которые не смогли избраться в седьмой созыв, было предоставлено право занимать служебные квартиры до 4 декабря.

Она добавила, что управделами Думы разбирается с каждым отдельным случаем и предпринимаются усилия, чтобы в ближайшее время все квартиры были освобождены. На сегодняшний день из числа вновь избранных депутатов 177 человек написали заявления на получение служебного жилья, и в настоящее время все они проживают в гостиницах.

В то же время, по словам главы комитета, можно ожидать, что в декабре все они смогут въехать в квартиры. Она уточнила, что речь идет о жилье на Варшавском шоссе, а также на улице Улофа Пальме. Кроме того, Савастьянова сообщила, что 120 человек еще с прошлого созыва, то есть депутаты, которые смогли избраться в новую думу, занимают служебное жилье.

Она добавила, что в нынешнем созыве увеличилось число депутатов, подавших заявки на служебное жилье, по сравнению с прошлым. Она отметила, что это связано с тем, что в новую Думу прошло большое число одномандатников.

Как рассказал РБК Олег Шеин («Справедливая Россия»), большинство депутатов, избравшихся впервые, сейчас живут в гостиницах Marriott и «Метрополь». Проживание депутатов в обеих гостиницах оплачивается за счет аппарата Думы, уточнили РБК собеседник в аппарате и один из депутатов.