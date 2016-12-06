Старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК арестовали за взятку

Следователь центрального аппарата СКР задержан и арестован по подозрению в получении взятки в размере $50 000, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК России подполковника юстиции Сорокина Александра по ч. 6 ст. 290 УК России, по факту получения взятки в особо крупном размере», - сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».

По версии следствия, Сорокин получил от адвоката взятку в сумме $50 000 за выполнение процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

Сорокин задержан и арестован, отметила Петренко, расследование уголовного дела поручено первому следственному управлению главного следственного управления СКР.