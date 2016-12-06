В НАТО обеспокоены наступлением сирийской армии при поддержке России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продолжающееся наступление сирийских правительственных сил вызывает беспокойство у руководства альянса.

«Союзники глубоко обеспокоены возобновлением наступления сил сирийского режима, поддерживаемых России», - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, НАТО призывает к политическому решению, включающему в себя прекращение насилия и возобновление доставки гуманитарной помощи.