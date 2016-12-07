СМИ сообщили о задержании в столичном регионе десятков подозреваемых экстремистов

В Москве и Подмосковье задержаны десятки подозреваемых экстремистов и пособников терроризму, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. По данным источника ТАСС в силовых структурах, задержаны 25 человек. Спецоперацию по нескольким десяткам адресов проводили сотрудники ФСБ совместно с центром «Э» МВД и бойцами спецназа. Задержанных подозревают в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России, добавил собеседник ТАСС.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил об участии в спецоперации бойцов Росгвардии. «По предварительным данным, задержаны 20 человек», — отметил он. По его словам, речь идет об одной организованной преступной группе.

Подробности спецоперации не раскрываются.