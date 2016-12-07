В России планируют создать реестр лиц с психическими расстройствами

В России предлагают создать реестр лиц, страдающих психическими расстройствами, пишет «Коммерсантъ». Такая инициатива была передана в правительство ООО «Национальный фармацевтический реестр» (НФР). Правительство поручило Минздраву оценить предложение. Планируется, что единый реестр лиц, страдающих психическими расстройствами, будет разработан в рамках государственно-частного партнерства.

Разработчики утверждают, что база данных позволит сделать информацию об историях болезни доступной, упростив систему выдачи медицинских справок, например для получения водительских прав.

НФР предлагает объединить данные Государственного реестра лекарственных средств, реестра Федерального института промышленной собственности, реестра Росздравнадзора и другие, отмечает издание. Круг пользователей базы должно будет определить профильное ведомство.

Представители экспертного сообщества опасаются, что такая инициатива нарушает права людей с расстройствами психики. Психиатр Центра охраны психического здоровья РАМН Татьяна Крылатова заявила «Ъ», что нельзя давать неспециализированным учреждениям право доступа к базе лиц с расстройствами психики. Она отмечает, что «люди, страдающие психическими расстройствами, имеют те же права и так же могут выздороветь».