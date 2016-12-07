США допускают новые переговоры с Россией по Алеппо

Госсекретарь США Джон Керри допустил, что может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уже на этой неделе для обсуждении ситуации вокруг Алеппо. Как пишет Тhe Wall Street Journal, эти переговоры возможны в Гамбурге, куда оба чиновника приедут для встречи с представителями европейских силовых структур. На прошлой неделе в Риме Керри и Лавров договорились, что обсуждение попыток облегчения гуманитарной ситуации в Алеппо продлится на этой неделе в Женеве. Российский министр заявил, что США выдвинули предложение, на которое Москва была готова согласиться, так как оно соответствовало ее подходам к ситуации в Сирии, и выразил надежду, что договоренность по Алеппо все же возможна. Однако 6 декабря Лавров заявил, что США свое предложение отозвали, переговоры провалились и в Женеву американские представители не поедут.

Керри заявил, что США еще не определились, состоится ли встреча в Женеве в конце этой недели, хотя он сам был бы «за». Также он сказал, что возобновление переговоров в этом формате крайне важно для разрешения сирийского конфликта и что российские представители сказали ему, что Башар Асад готов сесть за стол переговоров.

Официальный представитель госдепаратмента США Марк Тонер на брифинге в тот же день заявил, что не может раскрывать детали дипломатических усилий и темы, которые могут или не могут обсуждаться. Он заверил, что США продолжат работу по достижению хотя бы временного перемирия в Сирии, в том числе и в сотрудничестве с Россией. Подготовка к предстоящим и еще не отмененным переговорам продолжается, добавил он. И даже если Алеппо возьмут правительственные войска, работа дипломатов США на этом не закончится.