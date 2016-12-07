Директор департамента Минобрнауки не видел приказа о своем увольнении вместе со всем департаментом

Директор департамента науки и технологий Минобрнауки Сергей Салихов отрицает сообщения о том, что он уволен, а вместе с ним и департамент в полном составе. Он сказал ТАСС, что «это неправда», «такого приказа нет». На чем основаны эти слухи, он не знает.

Пресс-служба Минобрнауки cообщила ТАСС, что «никаких приказов об увольнении руководства департамента науки и технологии Минобрнауки России нет». «Департамент работает в плановом режиме в соответствии с задачами указанными в положении о департаменте», - заверило ведомство.

Ранее издание Indicator.Ru со ссылкой на два близких к министерству источника сообщило, что департамент науки и технологий уволен в полном составе, а кабинеты всех сотрудников опечатаны. «Никто пока не понимает, что это означает. Во-первых, сейчас конец года, и есть большое количество документов, отчетов, которые нужно подписать, и все они находятся в опечатанных кабинетах. Во-вторых, предполагалось, что в ближайшее время Минобрнауки должны разделить на два ведомства — по образованию и по науке соответственно, возможно, это начало процесса», – заявил источник издания. Впрочем, оно же приводит комментарий представителя пресс-службы министерства Владимира Шулова, который никаких документов на этот счет не видел. Пресс-секретарь Минобрнауки Андрей Емельянов заявил Indicator, что и у него нет информации на этот счет, а «если что-то будет, все появится на сайте». По словам Емельянова, Салихов уехал в командировку на Кубу, комментарии следует просить у него или у министра, а почему опечатаны кабинеты он не знает, но допускает, что это может быть «какая-то производственная необходимость».