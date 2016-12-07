В Актобе снова проводится спецоперация

Комитет национальной безопасности Казахстана проводит спецоперацию в Актобе, в том числе в районе нефтеперерабатывающего завода. Как передает Tengrinewws.kz, это сообщило Министерство информации и коммуникаций Казахстана. Оно также подтвердило, что одновременно проходят задержания в разных районах города. КНБ даст дополнительную информацию, когда спецоперация завершится.

7 июня в Актобе в результате нападений групп вооруженных людей на оружейные магазины и воинскую часть национальной гвардии были убиты 17 человек (из них четверо нападавших) и еще не менее 38 ранены. Власти признали происшедшие терактом, который подготовили приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Президент страны Нурсултан Назарбаев заявил, что террористов подстрекали извне, так как «пользуясь либеральностью государственной политики и наших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность». Он добавил, что увидел признаки подготовки цветной революции.

7 декабря на территорию НПЗ в Актобе зашли около 40 автоматчиков, предприятие окружили вооруженные люди в форме, сообщало NUR.KZ со ссылкой на очевидцев. Источники издания говорят, что в этот день проводятся обыски на нефтеперерабатывающих предприятиях в связи с подозрениями в незаконной переработке нефти. В пресс-службе департамента внутренних дел Актюбинской области заявили, что к спецоперации отношения не имеют, сообщает МИА «Казинформ». В областной администрации (акимате) говорят, что не располагают информацией о происходящем.