Голодец обещает повысить зарплаты врачей до 200% от средней по стране

Доктора должны получать достойную заработную плату, чтобы работать эффективно, с 1 января 2018 г. их зарплата будет составлять 200% от средней по стране, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«С 1 января 2018 г. заработная плата врачей в соответствии с майскими указами президента будет составлять 200% от средней по стране. Это неукоснительная позиция, которую никто не может пересматривать и которой мы будем неуклонно следовать. Это заложено в бюджете, и я надеюсь, что программу все регионы России выполнят, потому что доктора должны получать достойную заработную плату для того, чтобы эффективно работать», — сказала Голодец.

Согласно проекту бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2017 г. и плановые 2018–2019 гг., одобренному 5 декабря профильным комитетом Госдумы, вместо обещанных 10,6% вознаграждение медикам вырастет в 2017 г. на 5,4%.

По указам президента в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% среднерегиональной, среднего и младшего медперсонала – 90 и 80% соответственно; а к 2018 г. – 200, 100 и 100%. Однако ФОМС не хватает средств на выполнение «майского указа».