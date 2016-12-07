МВД: В столичном регионе задержаны 12 подозреваемых вербовщиков в террористы

В Москве и Подмосковье задержаны 12 предполагаемых участников террористической организации, вербовавших граждан в ряды запрещенной в России группировки. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МИД. В спецоперации участвовали оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Москвы, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД и сотрудники ФСБ.

Среди задержанных предполагаемые активные участники и руководители одной из террористических организаций, считают в МВД. При обысках у них изъяли запрещенную литературу и носители информации.

По версии следствия, задержанные вели в столичном регионе агитацию ради вовлечения граждан в деятельность организации, запрещенной в России. Против них УФСБ Москвы и Подмосковья возбудило дело об организации и участии в деятельности террористической группировки.

Утром в среду ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили, что в Москве и Подмосковье задержаны десятки подозреваемых экстремистов и пособников терроризму. ТАСС сообщал о 25 задержанных, РИА - о 20. Задержанных подозревают в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России, говорил источник ТАСС.