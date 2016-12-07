Путин: ФСБ предотвратила 10 терактов за 10 месяцев

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

«Наступательно и решительно действует Федеральная служба безопасности. Так, на отлично выполнена одна из важнейших задач года — обеспечение безопасности в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу 7-го созыва», — завил Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Путин также отметил, что за 10 месяцев 2016 г. ФСБ удалось предотвратить более 30 преступлений террористической направленности, в том числе 10 террористических актов.