Дело «Т плюса» может распространиться на Удмуртию

Следственный комитет проверит деятельность ПАО «Т плюс», на территории Удмуртии, ответил руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Коми Валерий Захаров на обращение жителя Ижевска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо Захарова, которое заявитель выложил в соцсети. В пресс-службе управления агентству подтвердили подлинность письма, которое датировано 23 ноября.

Из письма следует, что жалоба о деятельности «Т плюса» приобщена к уголовному делу, по которому проходят топ-менеджеры «Реновы» и бывший гендиректор «Вымпелкома». «Доводы, изложенные в вашем обращении, будут проверены следственным путем в ходе расследования указанного уголовного дела, и в случае выявления фактов нарушения закона представителями ПАО "Т плюс", их действиям будет дана правовая оценка», - говорится в письме Захарова.

Ранее сообщалось, что власти Ижевска ведут переговоры с «Т плюсом» о передаче городских теплосетей в концессию компании.

Совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик, руководитель «Т плюса» Борис Вайнзихер и экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, являвшиеся руководителями ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) в период с 2007 по 2014 г., подозреваются в передаче взяток руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики. По подсчетам следствия, общая сумма взяток превысила 800 млн руб.

Ольховик и Вайнзихер были этапированы в Сыктывкар, где суд 7 сентября арестовал их на два месяца, позднее их вернули в Москву, так как дело было передано для расследования в центральный аппарат СКР. Слободин оставил должность гендиректора «Вымпелкома» и сейчас объявлен в международный розыск. Он заочно арестован с 15 сентября.