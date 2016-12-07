Суд отказался обязать ФСБ раскрыть приказ об отправке следователей в Грузию в августе 2008 года

Мещанский суд отклонил иск бывшего следователя Следственного комитета Игоря Степанова к ФСБ. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юлия Бочарова, административный иск оставлен без удовлетворения. Суд огласил только резолютивную часть решения, мотивировочную часть стороны получат позднее. Степанов просил обязать ФСБ предоставить ему приказ, по которому он был отправлен Грузию в августе 2008 г.

Истец сообщил, что 11 августа 2008 г. вместе с группой сотрудников он вылетел из Москвы во Владикавказ, где ему выдали военную форму, а утром 12 августа на бронированных армейских машинах они выдвинулись в Южную Осетию для выполнения приказа верховного главнокомандующего. 14 августа по приказу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина он вернулся на вертолете из Цхинвали во Владикавказ.

В марте и июне 2016 г. Степанов запрашивал ФСБ, на основании какого приказа и в составе какого подразделения или воинской части сотрудники центрального аппарата СК пересекали государственную границу России и Грузии. Не получив ответа, он обратился в суд.

Представитель ФСБ в суде указал, что в компетенцию службы не входит решение данного вопроса, в соответствии с чем запрос Степанова перенаправлялся в СКР, передает «РИА Новости».

Об иске бывшего следователя 6 декабря сообщил РБК.

Бывший руководитель отдела международно-правового сотрудничества Следственного комитета при прокуратуре (СКП) Степанов рассказал «Ведомостям», что в СКП он готовил запросы о правовой помощи по уголовным делам, в том числе по первому делу ЮКОСа. По его словам, тогда он не думал, является ли это дело политическим, а во втором деле ЮКОСа он видит «моменты, которые можно было использовать для обжалования». В 2011 г. Степанов приостановил службу и избрался в органы местного самоуправления в Калужской области. В 2016 г. его полномочия истекли, а на работу в СКР он не пошел. «Ведомостям» он сообщил, что предложил сотрудничество «Открытой России» Михаила Ходорковского и намерен публиковать на сайте организации результаты своих расследований.