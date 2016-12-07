Минздрав продолжит закупать уникальное медицинское оборудование за рубежом
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заверила, что в стране никогда не будет введен запрет на закупки за рубежом того медицинского оборудования, которое не производится в ней.
«То, что мы не можем сейчас производить, мы как закупали, так и будем закупать. Это позиция и руководства страны, и всех федеральных органов исполнительной власти», - отметила она.
Так Скворцова прокомментировала информацию о расширении перечня запрещенных для закупок госучреждениями импортных медизделий.
Ранее правительство расширило перечень медицинских изделий иностранного производства, в отношении которых вводятся ограничения при закупках для государственных и муниципальных нужд.
Ограничения, в частности, распространены на диагностические наборы, хирургические и стоматологические инструменты, технические средства реабилитации, диагностическое оборудование, включая рентгеновские аппараты, медицинские изделия ватно-марлевой группы, абсорбирующее белье, физиотерапевтические аппараты.
В перечень изделий с ограниченным допуском при госзакупках включены также инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных.