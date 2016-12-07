Time признал Трампа человеком года

Журнал Time признал избранного 45-го президента США Дональда Трампа человеком года, сообщил официальный Twitter журнала. Time назвал Трампа «президентом разделенных штатов Америки».

«За напоминание Америке о том, что демагогия питается отчаянием и что истина не сильнее доверия к тем, кто ее провозглашает, за скрытых доселе избирателей, которым он позволил выразить свое негодование - и излить слезы онлайн, за политическую культуру будущего, оформленную развалинами культуры вчерашней, Дональд Трамп становится человеком 2016 г.», - пишет журнал.

В 2015 г. человеком года стала канцлер Германии Ангела Меркель, в 2014 г. - люди, борющиеся с вирусом Эбола, в 2013 г. - папа римский Франциск, а в 2012 г. - президент США Барак Обама.