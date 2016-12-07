Суд в Ирландии разморозил 100 млн евро на счету Ходорковского

Суд в Ирландии отменил арест 100 млн евро на счете экс-владельца компании ЮКОС Михаила Ходорковского, замороженном пять лет назад в рамках расследования отмывания преступных доходов. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель представляющего интересы России в спорах с экс-акционерами ЮКОСа Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

По его словам, российская сторона крайне удивлена этим решением, «так как не была уведомлена надлежащим образом об обращении Ходорковского с заявлением в суд о разморозке активов».

«В этой связи она не имела возможности участвовать в разбирательстве и предоставить необходимые доказательства о незаконном происхождении этих средств. Направленное Россией в 2012 г. обращение в министерство юстиции Ирландии об оказании правовой помощи по данному вопросу осталось без ответа. Ирландский суд также не предложил России представить какую-либо информацию о происхождении указанных средств», - сказал руководитель МЦПЗ.

Он отметил, что решение ирландского суда «создает негативный прецедент, так как может побудить других лиц, желающих отмыть полученные незаконным путем средства, поступить так же, как Ходорковский, - скрыть украденные ими активы за многочисленными слоями подставных компаний и офшорных трастов на многие годы, чтобы затруднить работу следствия, ресурсы которого ограничены, и в итоге сохранить доходы, полученные в результате масштабного уклонения от уплаты налогов, мошенничества и коррупции».

Средства были заморожены в 2011 г. в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма по запросу ирландского бюро по расследованию экономических преступлений. Это произошло в период нахождения Ходорковского в тюрьме. Как подозревают финансовые спецслужбы в Ирландии, деньги могут иметь отношение к преступным схемам, о которых говорилось в приговоре суда в России по делу ЮКОСа.