Милонов попросил Генпрокуратуру проверить «Медузу» на экстремизм

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру проверить интернет-издание Meduza.io на предмет пропаганды экстремизма и терроризма. Поводом для подозрений стала статья Ильи Азара «Когда вернетесь, мы вас убьем» - о чеченцах, которые пытаются попасть в Польшу. Милонов сообщил о заявлении Life.ru. Самой «Медузе» эту информацию подтвердил помощник депутата Илья Евстигнеев. Представитель Генпрокуратуры сообщил изданию, что обращения в ведомстве регистрируются в течение трех дней и запрос депутата еще не зарегистрирован.

Милонов считает, что в статье присутствуют «противоречивые и неоднозначные утверждения, которые создают негативный образ Российской Федерации и Чеченской Республики в частности». По его мнению, автор оправдывает действия незаконных вооруженных формирований и создает положительный образ террористов, а правоохранительные органы, борющиеся с ними, очерняет.

В статье Азара говорится о попытках сотен чеченцев перебраться из Бреста в Польшу и приведены интервью с некоторыми из них.

«Медуза» зарегистрирована в Латвии.