Прокурор потребовал в суде пожизненного срока для Младича

Прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Алан Тигер потребовал в суде пожизненного срока для экс-командующего силами боснийских сербов Ратко Младича, передает NRC.

Ранее Младичу предъявили обвинения в военных преступлениях, в частности в геноциде, преступлениях против человечности и др. По мнению прокуратуры, преступления были совершены в период 1992-1995 гг. на территории Боснии и Герцеговины. Сам Младич отрицает обвинения. Судебный процесс по его делу длится уже 4,5 года.

Тигер в суде заявил, что Младич действовал вместе с другим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. Они пытались создать этнически однородное сербское государство в многонациональной Боснии. Для этого Младич отдал приказ убить тысячи мусульман. Так называемые «этнические чистки» проводились на большей части Боснии.

По словам прокурора, любой другой приговор, кроме самого сурового, станет «оскорблением памяти жертв, как живых, так и мертвых».

Караджича в марте этого года приговорили к 40 годам тюрьмы.