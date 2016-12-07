Запад пригрозил сторонникам Асада новыми санкциями

США, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания в совместном заявлении осудили применение силы в сирийском Алеппо, переживающем гуманитарную катастрофу, и готовы рассмотреть дополнительные меры против сторонников властей Сирии - как физических лиц, так и структур, «которые действуют в интересах или от имени сирийского режима».

Главы государств считают, что Россия якобы «блокирует [работу] Совета Безопасности ООН», который, по их утверждению, поэтому «не может положить конец злодеяниям» в Сирии. «Отказ режима от участия в серьезном политическом процессе также свидетельствует о нежелании России и Ирана работать над политическим решением, несмотря на их заверения в обратном», - утверждают лидеры западных стран.

Помимо этого, они выражают поддержку спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре. «Лишь политическое урегулирование принесет мир народу Сирии», - резюмируют главы США, Канады, Франции, Германии, Италии и Великобритании. По их оценке, заложниками осады Алеппо стали 200 000 гражданских лиц, в том числе много детей.