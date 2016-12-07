Мосгорсуд не выявил нарушений прав Улюкаева при его задержании

Мосгорсуд не выявил нарушений прав бывшего руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева при его задержании, передает ТАСС.

Суд пришел к выводу, что доводы адвокатов о нарушении прав экс-министра на защиту во время следственных действий являются несостоятельными. «Нормы уголовно-процессуального закона, устанавливающие порядок задержания подозреваемого и его право на защиту, нарушены не были», - говорится в постановлении суда апелляционной инстанции.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. Следственный комитет после задержания объявил, что против Улюкаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере в соединении получения ее с вымогательством). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет либо штраф в размере 70-кратной суммы взятки. Сейчас Улюкаев находится под домашним арестом, срок пребывания – до 15 января. Он был уволен в день ареста с формулировкой «в связи с утратой доверия».