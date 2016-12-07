В Москве суд арестовал 12 обвиняемых в участии в террористической организации

Мещанский суд Москвы арестовал до 30 января 12 обвиняемых в участии в террористической организации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Бочарову.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании 12 обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей», - заявила она.

В частности, суд арестовал уроженцев среднеазиатских государств Токтомуратова, Мамаюсупова, Исомадинова, Домуллоджнова, Сатторова, Сиддикова, Хадзиева, Хидирбаева, Надировых, Игамбердыева и Бурхониддини. Их обвиняют в создании и участии в деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

В отношении арестованных возбуждено дело по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической»). Им грозит до 20 лет колонии.

По данным следствия, арестованные призывали граждан стать членами организации экстремистского толка. Они проводили агитационные занятия. По местам проживания обнаружены и изъяты литература и материалы экстремистского характера.