Госдума отказалась от идеи запрета госслужащим владеть недвижимостью за рубежом – РБК

Комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции не будет рекомендовать к принятию законопроект коммуниста Валерия Рашкина (КПРФ) о запрете российским госслужащим иметь недвижимость за рубежом. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в комитете. На инициативу Рашкина, включенную в повестку 8 декабря, подготовлен отрицательный отзыв – поправки к закону «О противодействии коррупции» рекомендованы к отклонению.

Проект Рашкина предполагает запрет на владение зарубежным имуществом для чиновников, депутатов, сенаторов, замгенпрокурора, членов совета директоров Центробанка, губернаторов, включая их близких родственников. Сейчас этим категориям госслужащих запрещено открывать за границей счета и вклады, а также хранить наличные и ценности в иностранных банках за пределами России и пользоваться иностранными фининструментами. Также Рашкин предлагает ограничить право владения зарубежным имуществом для супругов и несовершеннолетних детей чиновников и парламентариев.

Профильный комитет Госдумы рекомендовал к отклонению и другой аналогичный документ, внесенный в июне 2015 г. заксобранием Еврейской автономной области. Он предлагает поправки в тот же закон «О противодействии коррупции» с идентичной формулировкой – запретить чиновникам иметь «недвижимое имущество за рубежом».