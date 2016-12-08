iPhone и лабутены оказались среди самых популярных запросов в «Яндексе» за 2016 год

«Яндекс» определил темы уходящего года по результатам анализа самых частотных запросов и выделения из них тех, к которым зафиксирован всплеск интереса именно в этом году. «Темы года» – это не то, о чем много спрашивали в целом, а то, интерес к чему резко вырос в уходящем году, предупреждает компания. Получается, что больше всего пользователей поисковой системы в 2016 г. интересовали – по разным категориям тем – выборы в России и США, Дональд Трамп, Леонардо Ди Каприо и Ксения Собчак, Олимпиада в Рио и чемпионат Европы по футболу, новые iPhone, Pokemon Go и лабутены.

Из событий года по всплеску интереса лидируют выборы в России и президентские выборы в США, свиной грипп в России, допинговый скандал с российскими спортсменами, убийство ребенка в Москве его няней, крушение самолета в Ростове-на-Дону, конфликт в Нагорном Карабахе, распространение вируса Зика, пресловутый «пакет Яровой» и выставка в Москве фотографий Джока Стерджеса «Без смущения».

Среди наиболее популярных премьер года оказались новые модели iPhone, запущенное недавно Московское центральное кольцо, Renault Kaptur, «Брекзит», самовозгорающиеся Samsung Galaxy Note 7, аэропорт «Жуковский», гравитационные волны, приложение Prisma, зеленая карточка в футболе и рельсотрон.

В спорте самыми популярными событиями стали Олимпиада в Рио-де-Жанейро, Евро-2016, чемпионат мира по хоккею, Кубок мира по хоккею, чемпионат мира по биатлону, чемпионат России по футболу, футбольные матчи Евро-2016 Россия – Словакия, Россия – Уэльс и Англия – Исландия, а также бой Емельяненко – Мальдонадо.

Среди самых популярных мемов лидируют мемы из песен группы «Ленинград» – это «лабутены», в которых ходят на выставку Ван Гога, «В Питере – пить», пожелание премьер-министра Медведева пенсионерам «Денег нет, но вы держитесь», «дратути», «Party like a russian» (недавно выпущенный сингл Робби Уильямса), «сумка уборщицы «Газпрома»», «челкастые», «красные штаны Пескова», «русиано» и «телепортация в 2035 году».