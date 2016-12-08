МВД предлагает не пускать в Россию опасных болельщиков по спискам

МВД России предлагает изменить порядок неразрешения въезда в страну для опасных футбольных болельщиков к Чемпионату мира по футболу 2018 г. . Проект соответствующих поправок размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство напоминает, что сейчас решение не пускать принимается в отношении каждого иностранца в отдельности. При большом наплыве приезжающих растет вероятность не успеть отреагировать на оперативную информацию от иностранных правоохранительных органов о нежелательности пребывания их граждан в России или об их намерении совершить в России противоправные действия, даже если эта информация поступит быстро.

«В целях создания условий, адекватных предполагаемому количеству выносимых решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, проектом предлагается установить, что такие решения могут быть подготовлены одновременно в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства, то есть в списочном формате», - предлагает МВД. Также оно хочет отказаться от обязательного вручения уведомлений о запрете на въезд иностранцам, если такое решение в их отношении будет принято.

Авторы поправок ссылаются на мировой опыт крупных футбольных чемпионатов. По их оценке, «недопущение въезда в страну агрессивно настроенных зрителей является наиболее эффективной мерой минимизации попыток совершения ими хулиганских действий». По данным МВД, подобные ограничения на въезд вводились в период проведения чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 г., Германия на время проведения чемпионата мира по футболу в 2006 году вводила контроль на границах с государствами, входящими в Шенгенское соглашение, и отказывала во въезде в страну агрессивным футбольным болельщикам из других стран Евросоюза и перед Евро-2916 Франция запретила въезд в страну более чем 2300 агрессивно настроенным футбольным болельщикам из разных стран.