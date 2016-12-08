Трамп назвал кандидата на пост руководителя администрации малого бизнеса США

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность руководителя администрации малого бизнеса. Он предложил этот пост Линде Макмахон. «Линда будет феноменальным лидером и чемпионом для малого бизнеса, она поднимет предпринимательский дух предприятий по всей стране», – заявил Трамп.

На прошлой неделе Трамп провел в Нью-Йорке встречу с Макмахон. После нее она заявила, что горда получением приглашения в администрацию Трампа. На данный момент Макмахон является успешным предпринимателем, ее личное состояние приближается к $1 млрд.