Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 100

Жертвами мощного землетрясения в Индонезии, по последним данным, стали 102 человека, более 700 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Более 1000 сотрудников экстренных служб продолжают поисково-спасательную операцию.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в акватории Малаккского пролива у северного побережья острова Суматра (Индонезия) в ночь на 7 декабря. За первым толчком последовало не менее пяти афтершоков.