ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на северо-западе России

Несколько зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступили на опытно-боевое дежурство на северо-западе России. Об этом сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

По его словам, расчеты С-400 за время дежурства проверят интеграцию комплексов в существующую систему воздушно-космической обороны ЗВО на северо-западном стратегическом направлении и проведут несколько специальных тренировок.

ЗРК С-400 предназначены для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплексы «Триумф» способны перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км.