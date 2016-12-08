Рябков: заявления о новых санкциях против России говорят о политическом бессилии

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков считает, что заявления западных стран о новых санкциях в отношении России в связи с ее операцией в Сирии свидетельствуют об их политическом бессилии.

«То, что политики, входящие в указанную группу стран, пытаются угрожать нам санкциями, свидетельствует о полном политическом бессилии этой группы государств. Это трусливое объявление о возможности новых санкций», – заявил Рябков. Он добавил, что «никто, кроме России, гумпомощь не предоставляет».

«У ЕС в понимании происходящего в Сирии есть только одни клиенты – те, кто воюет с сирийской армией, именно они являются реципиентами их помощи», – отметил Рябков.