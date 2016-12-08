Министр здравоохранения призвала россиян доверять отечественным лекарствам

Российские лекарственные препараты проходят все необходимые экспертизы, и их качество в сравнении с зарубежными лекарствами не должно вызывать сомнений у россиян. Как передает ТАСС, это министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила радио «Вести ФМ». Она решила «упредить волнения, связанные с тем, что наши препараты не такие качественные, как зарубежные».

«Мы за последние три года не просто вошли в элиту международных регуляторов и экспертов по качеству лекарственных препаратов – мы сейчас сами вместе с нашими коллегами выписываем эти правила», – рассказала руководитель Минздрава. Она убеждена, что сейчас можно говорить о высоком качестве экспертизы лекарственных препаратов, выпущенных в России, а также об уровне квалификации учреждений, занимающихся проверкой лекарств на соответствие с существующими требованиями.

«Наша экспертиза почитается как фактически самая высокая в мире. Те препараты, которые мы регистрируем сейчас, проходят все необходимые тесты. Наш федеральный центр, который занимается этой экспертизой, – это одно из ведущих в мире учреждений», – заверила Скорцова.

Ранее в Минпромторге сообщили, что рост российского рынка лекарств за первое полугодие 2016 г. составил 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., а объем производства лекарственных средств на территории РФ увеличился на 38% по отношению к прошлому году. Доля российских лекарственных препаратов в денежном выражении за первую половиныу 2016 г. составила 28,5%, напоминает ТАСС.