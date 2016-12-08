Медведев освободил от должности замминистра культуры Пирумова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Григория Пирумова от должности заместителя министра культуры. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. О причинах увольнения не сообщается.

Пирумов является фигурантом «дела реставраторов» и обвиняется в хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. На время следствия он заключен под стражу и находится в сизо «Лефортово».