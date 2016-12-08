ЕС разблокировал безвизовый режим для Украины и Грузии – Reuters

Евросоюз уже скоро разблокирует безвизовый режим для граждан Украины и Грузии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на еврочиновников. По его информации, представители стран ЕС и члены Европарламента в ночь на четверг, 8 декабря, достигли компромисса относительно главного препятствия – механизма экстренной приостановки безвизового режима.

Европейское «Радио Свобода» уточнило, что комитет Европарламента по гражданским правам одобрил механизм 37 голосами против девяти при двух воздержавшихся. По его информации, механизм значительно ужесточен и сможет экстренно применяться ко всем визовым соглашениям. Теперь документ должен пройти Европарламент, а позднее - быть одобренным Европейским советом.

По состоянию на конец ноября в ЕС не было единства о сроках отмены виз для Украины. Накануне саммита ЕС – Украина, прошедшего 24 ноября в Брюсселе, ряд стран высказали «критическое несогласие» именно по поводу механизма временной отмены безвизового режима в случае массовых злоупотреблений. В числе критиков называли Германию, Францию, Италию и Бельгию. Польша и страны Балтии, напротив, настаивали на скорейшем решении оставшихся вопросов.

В ходе саммита 24 ноября председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск констатировали, что Украина выполнила все поставленные перед ней условия. Юнкер выразил надежду на скорейшую отмену визового режима для граждан Украины. Он не исключил, что еще до конца 2016 г. украинцы смогут посещать страны ЕС без виз на срок до 90 дней. Туск подтвердил, что Украина выполнила всю «домашнюю работу» для отмены визового режима с ЕС, необходимо лишь достичь соглашения с Европарламентом.