Памфилова: Президентские выборы невозможны в 2017 году

Досрочные президентские выборы в 2017 г. уже невозможны, заявила сегодня председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. «Это невозможно уже технически по разным причинам. Поэтому я глубоко уверена, что выборы, как я понимаю и даже смею утверждать, состоятся в определенное законом время, т. е. в марте 2018 г.», – сказала Памфилова журналистам.

В середине ноября слухи о досрочных выборах президента опроверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Таких планов никогда не было. Не от чего отказываться», – пояснил он телеканалу «Дождь». До этого телеканал сообщил, что в Кремле обсуждали перенос выборов президента с марта 2018 г. на весну 2017 г., но отказались от этой идеи после победы Дональда Трампа на выборах президента США.