Памфилова: Президентские выборы невозможны в 2017 году

Досрочные президентские выборы в 2017 г. уже невозможны, заявила сегодня председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. «Это невозможно уже технически по разным причинам. Поэтому я глубоко уверена, что выборы, как я понимаю и даже смею утверждать, состоятся в определенное законом время, т. е. в марте 2018 г.», – сказала Памфилова журналистам.

В середине ноября слухи о досрочных выборах президента опроверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Таких планов никогда не было. Не от чего отказываться», – пояснил он телеканалу «Дождь». До этого телеканал сообщил, что в Кремле обсуждали перенос выборов президента с марта 2018 г. на весну 2017 г., но отказались от этой идеи после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

«Можно бесконечно сваливать свои неудачи на зловредную власть или на ЦИК»
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