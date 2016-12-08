Путин присудил госпремию Елизавете Глинке

Госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2016 г. президент Владимир Путин присудил Елизавете Глинке (Доктору Лизе), исполнительному директору Международной общественной организации «Справедливая помощь». Об этом говорится в указе, который 8 декабря опубликован на сайте Кремля. Решение президент принял, изучив рекомендации Общественной палаты.

Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности в 2016 г. стал Александр Ткаченко, гендиректор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис».

Вручая награды лауреатам в Кремле, Путин отметил, что голос правозащитников практически не прозвучал после «сознательного удара» по российскому мобильному госпиталю в Сирии. Его цитирует ТАСС: «Очень хорошо, что представитель такого яркого направления в России (Елизавета Глинка - исполнительный директор Международной общественной организации "Справедливая помощь") сказал об этом публично здесь в Москве, в Кремле». Глинка на церемонии напомнила о гибели двух медсестер госпиталя в результате обстрела.

Путин добавил, что считает, что поставки медикаментов в зоны конфликтов не должны попадать ни под какие ограничения. «Хотелось бы вновь поддержать позицию Елизаветы Петровны... Под разного рода ограничения, безусловно, не должны никогда попадать ни медикаменты, ни медицинское оборудование, потому что в результате люди лишаются элементарной медицинской помощи, в том числе в условиях военных конфликтов, когда страдают в первую очередь гражданские люди и часто, к огромному сожалению, дети, - заявил он. - Убежден, чтобы исключить такую ситуацию, важно добиться соответствующего решения и на международном уровне».

Как отмечается в материалах Кремля к церемонии, после поездки в Сирию Елизаветы Глинки «правозащитники подняли вопрос о том, чтобы добиваться запрета на санкции на медикаменты, из-за которых в Сирии пациенты, включая тяжелобольных, раненых, детей не могут получить необходимую медицинскую помощь», цитирует ТАСС.

После вручения наград Глинка заявила, что 9 декабря снова полетит в Донецк, а оттуда в Сирию, «так же как десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью». «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война - это ад на Земле, но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия», - сказала она. По ее словам, правозащитники и люди, которых они защищают, находятся вне политики.