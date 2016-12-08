Прокуратура просит приговорить генерала Сугробова к 22 годам

Прокуратура просит приговорить бывшего руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенанта Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил назначить моему подзащитному наказание в виде 22 лет», – сказал адвокат Сугробова.

По версии следствия, бывший начальник ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенант полиции Дмитрий Сугробов, его заместитель Борис Колесников и другие сотрудники управления провоцировали сотрудника ФСБ на дачу взятки и превышение должностных полномочий. В зависимости от роли и степени участия Денис Сугробов, Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Алексей Боднар, Максим Назаров, Игорь Скакунов, Борис Колесников обвиняются по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Провокация взятки либо коммерческого подкупа». Дело было возбуждено 14 февраля 2014 г. Никто из подсудимых вину не признает.

Один из подсудимых – генерал-майор Борис Колесников – якобы покончил с собой во время допроса в СК. К такому выводу пришло следствие, и уголовные дела о доведении Колесникова до самоубийства (ст. 110 УК) следователями ГСУ СКР и о халатности (ст. 293 УК) полицейского конвоя не были возбуждены.

Также прокуратура попросила суд снять арест с имущества всех фигурантов дела в связи со снятием с них коррупционных статей, сообщил «Интерфаксу» адвокат Сугрубова Эдуард Исецкий. Еще, по его словам, прокуратура также ходатайствует о лишении фигурантов всех званий.