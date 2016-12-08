Песков: хочется верить, что новые санкции Запада останутся «только разговорами»

В Кремле хотят верить, что разговоры о новых антироссийских санкциях Запада не будут реализованы. «Хочется верить, что в итоге здравый смысл возобладает и в реальности эти разговоры (о новых санкциях Запада) останутся только разговорами», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, продолжение санкционной риторики вызывает в Кремле сожаление. «Вызывает сожаление также и нежелание, и неготовность наших партнеров понять суть происходящих процессов», - добавил он.

Заявления Запада Песков назвал «попыткой подменить неспособность и неготовность помогать в сирийском урегулировании этими абсолютно безосновательными угрозами санкционного плана».

Он отметил, что западные партнеры «вместо того, чтобы помогать в русле сирийского урегулирования» лишь продолжают озвучивать «очередные угрозы по объявлению каких-то новых абсурдных санкций».